نائب عن سائرون لوزير الداخلية: حديثك عن تجارة المخدرات يثير بعض علامات الاستفهام

خاطب النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، السبت، وزير الداخلية عثمان الغانمي بشان تصريحه عن تجارة المخدرات، فيما اشار الى ذلك يثير بعض علامات الاستفهام.

وقال الموسوي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "الى وزير الداخلية.. حديثك عن تجارة المخدرات وتواجدها بالاسواق اصبح كتواجد المواد الغذائية يثير بعض علامات الاستفهام حول دوركم لمكافحة هذه العقاقير المخدرة كونك المسؤول التنفيذي الاول للحد من انتشار المخدرات في البلاد".

واضاف انه "في الوقت الذي يتم تناقل بعض المعلومات التي لم يتسنى لنا التاكد منها تثبت تورط بعض ضباط مكافحة المخدرات بانتشار هذه المواد في الاسواق".

واعرب الموسوي عن امله "الابتعاد عن التصريحات الاعلامية والعمل واقعيا لمكافحة تجارة المخدرات التي باتت تهدد كل شرائح المجتمع وساهمت وبشكل ملحوظ في زيادة نسب الجريمة والفساد والتفكك الاسري في الاونة الاخيرة".