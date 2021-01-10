دولة القانون: عقوبات الخزانة الأميركية تجاوز سافر على السيادة

وجاء في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "يؤكد ائتلاف دولة القانون رفضه للعقوبات التي تواصل الخزانة الامريكية فرضها على شخصيات واحزاب سياسية عراقية واخرها العقوبات التي صدرت بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".وأضاف أن "ممارسات الادارة الامريكية الحالية في احتكار القوة وفرض الوصاية الدولية على الحكومات والشخصيات السياسية اثبت فشله، نامل من الادارة الجديدة معالجة هذا الخلل، وأن تتحلى بقدر أكبر من الموضوعية ازاء هذه الاجراءات التي تخل بعلاقاتها مع الدول".ودعا الائتلاف، الحكومة العراقية إلى "اتخاذ مواقف واضحة وان لا تنساق اجرائيا مع تلك القرارات الظالمة التي تستهدف شخصيات وطنية واجتماعية عرفت بمواقفها الوطنية".