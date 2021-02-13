الكاظمي: أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات

وقال الكاظمي خلال الحفل التأبيني بذكرى يوم الشهيد العراقي: "أحيي جميع عوائل الشهداء والدم الطاهر هو من يبني المستقبل"، مبينا: "عملنا على اعادة بناء الدولة منذ اليوم الأول لتولي رئاسة الحكومة".واضاف اننا عملنا على بناء الدولة وليس إضعاف القوى السياسية"، موضحا: "أنا غير معني بالمزايدات الانتخابية".وتابع اننا "سنطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ العراق"، لافتا الى ان "البعض يضع العراقيل أمام الحكومة".واردف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي: "حققنا خطوات إيجابية في مكافحة الفساد"، مشيرا الى ان "لجنة مكافحة الفساد مستمره بعملها".وذكر: "نتعامل بشفافية مع ملف الانتخابات"، مضيفا: "أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات".