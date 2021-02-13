الحلبوسي: الإرهاب والفساد أخّرا مشروع بناء الدولة

وقال الحلبوسي خلال الحفل التأبيني بذكرى يوم الشهيد العراقي انه من الضروري الوقوف على الانتهاكات بحق المواطنين بسبب السلاح المنفلت"، مبينا ان "الإرهاب والفساد أخرا مشروع بناء الدولة".واضاف ان "التراجع الاقتصادي سيقوض جهود بناء الدولة"، لافتا الى اننا اتخذنا خطوات مهمة لمعالجة الازمة الاقتصادية وسنمرر قانون الموازنة".وتابع: "رفضنا الاستقطاعات المطروحة في الموازنة كي لا نضيف هما على هموم المواطنين"، مشيرا الى ان "هذه الايام مهمة وفاصلة بتاريخ العملية السياسية".