رئيس الجمهورية يؤكد أهمية النهوض بالصروح الثقافية وتأهيل المعالم الحضارية

وذكر بيان عن مكتب صالح تلقته السومرية نيوز، أن الاخير "استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم الذي قدم شرحاً لسيادته عن سير عمل الوزارة وخططها المستقبلية بشأن العمل الثقافي في البلد، والصعوبات والعراقيل التي تواجهها في هذا الصدد، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة تذليل هذه الصعوبات ودعم كل ما من شأنه تطوير القطاع الثقافي في البلد".وأكّد رئيس الجمهورية وفقاً للبيان على "أهمية مواصلة العمل ودفع عجلة الثقافة في البلد في مختلف الاختصاصات الفنية، والنهوض بالصروح الثقافية، ودعم الشباب الموهوبين الذين يثبتون جدارتهم الفنية في مختلف المجالات"، مشيراً إلى "ضرورة مواصلة العمل لتأهيل وترميم المعالم التراثية والحضارية، والتي تعتبر السجل التاريخي لمكانة البلاد العريقة، وأهمية تعريفها وتقديمها إلى المجتمع الإنساني ودعم قطاع السياحة في البلد".