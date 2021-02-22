وزير الخارجية فؤاد حسين يصل الى السعودية

المتحدث باسم الخارجيّة أحمد الصحاف، قال في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الزيارة جاءت بعد دعوة وجهها وزير الخارجية السعودي" ، مبينا ان "الجانبين سيبحثان أهم التطوّرات على صعيد العلاقات الثنائيّة ومتابعة أهم مخرجات إجتماعات لجنة التنسيق العُليا بين الجانبين وسُبُل الدفع لإستكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي أُبرمت بين بغداد والرياض".واضاف، ان "الوزيرين سيتطرقان لأهمية إعتماد الجهود المتبادلة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، فضلاً عن بحثهما لمجمل الأحداث الاقليميّة والدوليّة وإنعكاساتها على المصالح المشتركة".