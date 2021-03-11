المالكي: العراق في طور تشكيل حكومة قوية قادرة على استعادة هيبة الدولة

بيان للمكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دلة القانون ورد للسومرية نيوز ذكر، ان "المالكي استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق السيد تشانغ تاو، حيث تناول اللقاء مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، كما تم تبادل وجهات النظر واستعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية" .واكد المالكي بحسب البيان، "اهمية التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة للعراق بهدف تخفيف حدة التوتر في المنطقة واعتماد الحوار لمعالجة الازمات ، موضحا ان "العراق يستعد لخوض الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة قوية قادرة على استعادة هيبة الدولة وحفظ الامن والاستقرار وتلبية مطالب العراقيين" .واعرب رئيس ائتلاف دولة القانون عن امله في ان تكون المشاركة واسعة في الانتخابات ، وان تحضى بالرقابة الدولية"، رافضا "مبدأ الاشراف لانه يمس بسيادة العراق، فيما دعا الى ان "يكون لجمهورية الصين الشعبية موقفا داعما للعراق وحاميا لوحدته وسيادته في مجلس الامن الدولي" .بدوره اكد السفير الصيني "التزامَ بلاده بدعم العراق، وتعزيز آفاق التعاون وتوسيعها في مختلف المجالات".