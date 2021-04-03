دولة القانون يعلن عزمه الطعن بالموازنة غداً

وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ائتلاف دولة القانون وبعد مقاطعته لجلسة التصويت على الموازنة لوجود العديد من الملاحظات بشأنها، فإنه وضمن واجبه الاخلاقي والقانوني ولوجود العديد من المخالفات التي تضمنتها الموازنة فانه سيقدم يوم غد الاحد طعناً لدى المحكمة الاتحادية بشأن بعض مواد الموازنة".وأضاف المالكي، أن "دولة القانون ستقدم الطعن اولاً على سعر الصرف للدولار مقابل الدينار وثانياً بشأن شمول من وصوفهم بالمغيبين او المفقودين في قانون الشهداء، اضافة الى عدم تضمين تعيينات المحاضرين المجانيين والمهندسين والـ 30 ألف فرصة عمل لابناء البصرة".