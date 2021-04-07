صالح يبحث مع العامري تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس تحالف الفتح هادي العامري".واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، والتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار، ودعم الحوار في القضايا الأساسية بالاستناد على تحقيق مصالح المواطنين ويضمن حماية أمنهم وسلامتهم، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز سلطة الدولة وسيادتها".وتابع، "كما جرى بحث الانتخابات المقبلة، واهمية تهيئة ظروف إجرائها بما يضمن النزاهة والعدالة والشفافية في مختلف مراحلها، ومواصلة الإصلاح ومكافحة الفساد وصولاً إلى حكم رشيد خادم لجميع المواطنين".