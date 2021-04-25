البرلمان يدعو لعقد جلسة لمناقشة فاجعة ابن الخطيب

حيث طلبت رئاسة البرلمان من النواب الحضور لعقد جلسة يوم غد الاثنين، الساعة 11 صباحاً لمناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب".وفي وقت سابق من يوم امس عدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد والذي نجم عن انفجار بضعة قناني أوكسجين، "جريمة بحق المرضى"، وفيما طالبت رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة وزير الصحة حسن التميمي ووكلاء الوزارة وإحالتهم للتحقيق، أشار أحد أعضائها إلى أن الحريق أسفر عن وفاة 35 - 40 شخصاً "وفق المعلومات الأولية".