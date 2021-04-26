السامرائي: استضافة البصرة لخليجي 25 دليل بداية التعافي

اعتبر النائب مثنى السامرائي، الثلاثاء، أن استضافة محافظة البصرة لخليجي 25 دليل بداية التعافي، واصفاً إياها بالخطوة المهمة.

وقال السامرائي في تغريدة له على "تويتر"، إن "استضافة البصرة الحبيبة لخليجي 25 دليل بداية التعافي، وهي خطوة مهمة من حكومة الكاظمي تستحق الإشادة".

واعرب السامرائي عن امله أن "تبذل كل الجهود الضرورية لتحقيق النجاح تنظيماً وإدارةً"، مشيراً الى أن "العراق يستحق أن يعود لمكانته السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية".

وصوتت الاتحادات الخليجية، الاثنين، رسمياً على تنظيم خليجي 25 في محافظة البصرة.