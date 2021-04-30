توجيهات من الكاظمي بشأن العراقيين العالقين في الهند

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، الجمعة، إن "الكاظمي وجه بتسيير رحلات الخطوط الجوية العراقية، لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الهند، وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن".وشمل التوجيه، بحسب البيان "أخذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة كافة، بحسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، على المواطنين العراقيين العائدين من الهند".وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات.