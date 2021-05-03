السامرائي: المعلا كان له دور كبير في العملية السياسة والمصالحة

اعتبر رئيس حزب المسار المدني مثنى السامرائي، الاثنين، أن القيادي في تيار الحكمة حميد المعلا الذي توفي اليوم، كان له دور كبير في العملية السياسة والمصالحة الوطنية.

وقال مكتب السامرائي في بيان، إن "رئيس حزب المسار المدني مثنى عبد الصمد السامرائي بعث رسالة تعزية الى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بوفاة القيادي في تيار الحكمة حميد المعلا".

وأشاد السامرائي في التعزية "بدورى الفقيد الكبير في تأسيس العملية السياسية في العراق وبذله محاولات جادة لتصحيح الأخطاء التي رافقتها وحرصه الكبير على نجاح مشروع المصالحة الوطنية".