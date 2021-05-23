لرفضه الدخول الى رام الله عبر بوابات "الاحتلال".. الاعرجي يعود لبغداد

أفاد مصدر مطلع، الأحد، بأن مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي عاد الى بغداد بعد رفضه الدخول الى رام الله عبر بوابات "الاحتلال الاسرائيلي".

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاعرجي توجه الى بغداد قادماً من عمان لرفضه الدخول الى رام الله عبر بوابات الاحتلال الاسرائلي"، مشيراً الى أن الاخير "رفض دخول مستشار الامن القومي عبر مطار رام الله دون المرور بسلطة الاحتلال".

وكان مصدر مقرب كشف لـ السومرية نيوز، اليوم الاحد، ان زيارة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى رام الله قد الغيت لاسباب فنية.

وكان من المقرر ان يلتقي الاعرجي خلال زيارته الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.