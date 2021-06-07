العراق وهولندا يبحثان الرقابة على الانتخابات

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الاثنين، سفير مملكة هولندا ميشيل رينتينار، لبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها".كما ناقش اللقاء، بحسب البيان، "الانتخابات المبكرة وتهيئة البيئة اللازمة لإجرائها وتوفير الأمن الانتخابي، وكذلك دور المجتمع الدولي في الرقابة على الانتخابات من أجل ثقة المواطن بنتائج العملية الانتخابية".