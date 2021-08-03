وزير الخارجية: تسلمنا أكثر من 17 ألف قطعة آثرية من واشنطن ودول أخرى

تسلمت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، القطع الآثارية المستردة من الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم خلال حفل تسليم الاثار في مقر وزراة الخارجية حضرته السومرية نيوز، إن "وزارة الخارجية عملت على تفعيل استرداد الآثار المهربة"، لافتا الى أن "سفارة العراق في واشنطن تسلمت ملكية الآثار المهربة".

واضاف، ان "الوزارة استطاعت منذ 2016 من تسليم 5 دفعات من الوثائق والاثار إلى وزارة الثقافة"، مبينا: "نعلن اليوم تسليم 17321 قطعة أثرية من الولايات المتحدة و9 من اليابان و7 من هولندا و1 من ايطاليا".