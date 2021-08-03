الفائض المالي بالموازنة.. فرصة لن تكرر ومخاوف من استغلاله لمنافع ضيقة

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الكاظمي: أطلقنا اليوم إشارة البدء بالآليات الإدارية والتنفيذية للورقة البيضاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الفائض المالي بالموازنة.. فرصة لن تكرر ومخاوف من استغلاله لمنافع ضيقة

سياسة

2021-08-03 | 07:15
الفائض المالي بالموازنة.. فرصة لن تكرر ومخاوف من استغلاله لمنافع ضيقة
2,652 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز

أشار خبراء ومختصون في الشأن المالي والاقتصادي، الى ان الفائض المالي المستحصل من فرق سعر برميل النفط المخمن ضمن الموازنة عن السعر الحقيقي حاليا بالأسواق العالمية، من الممكن الاستفادة منه في أبواب عديدة، رغم وجود تخوف لدى البعض من الابواب التي سيتم توجيه تلك الأموال اليها، ففي الوقت الذي دعا فيه برلماني النزاهة وديوان الرقابة المالية لمتابعة ملف أنفاق الفائض المالي بعد ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، أشار خبير اقتصادي الى اهمية استغلال الفائض المالي بافضل صوره كونها فرصة لا تحدث في كل مرة.

دعوة لمتابعة ملف الأنفاق للفائض المالي
عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان السعداوي، دعا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لمتابعة ملف أنفاق الفائض المالي بعد ارتفاع سعر برميل النفط عالميا أين تم انفاقها وايضا التحقيق بمدى التزام اقليم كردستان بالبنود المفروضة عليه بالموازنة مقابل ما يتم ارساله له من اموال من الحكومة الاتحادية.

وقال السعداوي في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك مادة في موازنة عام 2021 اشارت الى الية معالجة الفائض من فرق سعر النفط بين ما هو مخمن بالموازنة وما هو عليه فعليا بالاسواق العالمية"، مبينا ان "المادة ألزمت الحكومة بتحويل تلك الفروقات الى ثلاثة أبواب هي صندوق البترودولار وصندوق اعمار المحافظات وسد العجز بالموازنة".

وأضاف السعداوي، ان "الواقع على الارض حتى اللحظة يشير إلى ان موازنات المحافظات بالاغلب لم يتم صرفها بشكل كامل اضافة الى ان نسبة كبيرة من مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة والسنة الحالية لم يتم صرفها ايضا، وكما يبدو فان الهم الوحيد لوزارة المالية هو حل ازمة اقليم كردستان حيث انها تسعى الى ارسال مبالغ كدفعة ثانية الى الاقليم رغم انه حتى اللحظة لم ينفذ ما عليه من التزامات تضمنتها الموازنة"، لافتا إلى ان "حالة الشلل التي يعيشها البرلمان وما تم تشريعه ضمن الموازنة من منح الشرعية لصادرات نفط الإقليم جميعها أمور تجعل البرلمان مسؤولا ايضا عن ما يجري اليوم من حالة تخبط".

وتابع ان "الفروقات بالمبالغ بين فرق سعر النفط عالميا هي مبالغ كبيرة جدا ولكنها حتى اللحظة غير معروفة لدينا بشكل رسمي أين تم إنفاقها"، داعيا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية "لمتابعة ملف فرق المبلغ الفائض المالي بعد ارتفاع سعر النفط عالميا أين تم إنفاقها وايضا التحقيق بمدى التزام اقليم كردستان بالبنود المفروضة عليه بالموازنة مقابل ما يتم ارساله له من اموال من الحكومة الاتحادية".

فرصة لا تحدث في كل مرة
الخبير الاقتصادي باسم انطوان جميل، اشار الى اهمية استغلال الفائض المالي بافضل صوره كونها فرصة لا تحدث في كل مرة.

وقال جميل في حديث صحفي، ان "المرحلة الاولى من مراحل التعامل مع الفائض المالي نتيجة ارتفاع اسعار النفط عالميا عن السعر المخمن بالموازنة يكون باتجاه سد العجز الموجود بالموازنة والبالغ 28 تريليون دينار"، مبينا ان "الباب الثاني يكون من خلال تسديد بعض الديون الخارجية والداخلية كونها نقطة مهمة، خصوصا القطاع الخاص الدائن للحكومة بمليارات الدنانير من خلال تسليم تلك المبالغ لهم بعد التأكد من صحتها بغية خلق فرص عمل جديدة وديمومتها".

وأضاف جميل، ان "الفائض المتبقي ينبغي ان يتم استثماره لانطلاق وخلق مشاريع استثمارية جديدة، او استكمال المشاريع المتوقفة واحيائها من جديد بغية خلق فرص للشباب العاطلين عن العمل بغية النهوض بهذا القطاع المهم"، مشددا على "اهمية استغلال هذا المال على افضل وجه على اعتبار انه ليس في كل مرة ياتي لنا هكذا فائض بالاموال، بالرغم من ان التوقعات تشير الى استمرار ارتفاع الأسعار للنفط عالميا حتى نهاية العام".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:52 | 2021-08-03 10:52
10:47 | 2021-08-03 10:47
10:28 | 2021-08-03 10:28
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الداخلية تزف بشرى لمنتسيبها
25.41%
13:46 | 2021-08-01
الداخلية تزف بشرى لمنتسيبها
13:46 | 2021-08-01
مراكز أمريكية تزف بشرى تخص المطعمين ضد كورونا
19.39%
16:00 | 2021-08-02
مراكز أمريكية تزف بشرى تخص المطعمين ضد كورونا
16:00 | 2021-08-02
شابة تحضر حفل زفاف حبيبها السابق دون دعوة وتصبح زوجته الثانية! (صورة)
15.61%
06:59 | 2021-08-02
شابة تحضر حفل زفاف حبيبها السابق دون دعوة وتصبح زوجته الثانية! (صورة)
06:59 | 2021-08-02
بيان جديد من الرافدين بشأن قروض المواطنين والموظفين
13.51%
05:07 | 2021-08-02
بيان جديد من الرافدين بشأن قروض المواطنين والموظفين
05:07 | 2021-08-02
الموقف الوبائي يرتفع مجدداً في العراق
13.06%
09:00 | 2021-08-02
الموقف الوبائي يرتفع مجدداً في العراق
09:00 | 2021-08-02
المرور تصدر بياناً عن الحادث الدموي على طريق بابل بغداد (صور)
13.02%
11:55 | 2021-08-01
المرور تصدر بياناً عن الحادث الدموي على طريق بابل بغداد (صور)
11:55 | 2021-08-01
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.