كردستان تتخذ قراراً لمواجهة عمليات التهريب في الحدود

وقال المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس اقليم كردستان سمير هورامي في بيان تلقته ورد لـ السومرية نيوز إن "نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد الطالباني قرر تثبيت قوة من قوات الاسايش في المنافذ الحدودية للاقليم، منها منفذي باشماخ وبرويزخان، فضلا عن بعض المناطق الجمركية الاخرى".وأضاف أن "الهدف من تثبيت هذه القوة، هو لمواجهة عملية التهريب ومخالفة القوانين، أضافة إلى أيقاف الاشخاص الذين يقومون بعمليات تجارية غير قانونية خارج تعليمات وقوانين الحكومة".وأكد أن "هذه الخطوة عملية وجزء من الاصلاحات التي تقوم بها حكومة اقليم كردستان، التي هي حاليا بإشراف نائب رئيس وزراء اقليم كردستان للقضاء على الفساد".