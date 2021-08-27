الكاظمي يعلق على عودة الصدر للانتخابات: العراق ثم العراق

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، "نرحب بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات والشكر لكلّ القوى والقيادات السياسية والشعبية التي بذلت الجهود لعودته".ودعا، كل المقاطعين إلى "مواقف مشابهة، ونأمل بمشاركة واسعة من قبل أبناء شعبنا في الانتخابات على طريق التغيير".وختم الكاظمي تغريدته، بالقول: "العراق أوّلاً، والعراق ثم العراق".وكان الصدر، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، خوضه للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.وذكر الصدر في خطاب متلفز، تابعته السومرية نيوز، انه "تسلم ورقة إصلاحية من القوى السياسية، دعته للمشاركة في الانتخابات"، مبيناً أن "الورقة جاءت وفقاً لتطلعاتنا، كما اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات".واشار الى انه "سنخوض الانتخابات بعزم وإصرار"، لافتاً الى انه "أجد نفسي محتاجاً إليكم وشكراً للأخ الكاظمي".وخاطب الصدر أنصاره بالقول: "أجد نفسي محتاجاً لوقفتكم معي من خلال وقفتكم المليونية في ساحة التظاهرات وقبة البرلمان تارة اخرى".وفي 15 تموز الماضي، أعلن الصدر عن سحب يده ممن "يدعي الانتماء للتيار في الحكومة الحالية والمقبلة"، فضلا عن عدم مشاركته في الاقتراع المقبل.