بعد أحداث الخضراء.. الفتح يوجه دعوة لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية

وقال المتحدث باسم التحالف، أحمد الاسدي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "في الوقت الذي ندين فيه وبشدة استهداف المتظاهرين السلميين في بوابات المنطقة الخضراء مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى فإننا نطالب القضاء بمحاسبة من أصدر الأوامر ومن أطلق النار وتقديمهم للمحاكمة العاجلة ونخاطب شبابنا من المطالبين بحقوقهم المنددين بتضييع أصواتهم والتلاعب بها".وأضاف الاسدي، "التزامكم وسلميتكم دليل وعيكم وحرصكم على سلامة هذا الوطن فاصبروا واثبتوا على المطالبة بالحقوق وفقاً للأطر القانونية المدعومة بالاحتجاجات السلمية ولرجال القوات الأمنية نقول إن من يقفون أمامكم هم أخوة المصير والجماهير التي دافعت عن الوطن وحدوده يوم قل الناصر والمعين وأنتم وإياهم في خندق واحد للدفاع عن العراق وشعبه وحماية التجربة الديمقراطية وعدم السماح للأيادِ غير الأمينة بالتلاعب بأصوات هذه الجماهير الغاضبة".ودعا، مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية "لتصحيح المسار وتقديم الشواهد والأدلة القاطعة على اي نتيجة تعلن للجمهور الذي أصبح مشككاً في مجمل الانتخابات بسبب ادارة المفوضية في احتساب وإعلان النتائج".