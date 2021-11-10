العامري للسفير التركي: لن نسمح لاي طرف دولي بالتدخل في نتائج الانتخابات

وقال المكتب الاعلامي لرئيس تحالف الفتح في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الجانبين ناقشا العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين وضرورة بناء علاقات قوية مع تركيا وحل الخلافات وبيان جدية العراق في ذلك، كما تم بحث الوضع الامني المشترك بين البلدين".واضاف ان "الجانبين اكدا على ضرورة تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة التعاون الاستثماري لخلق فرص عمل".واشار البيان الى ان "العامري أكد خلال اللقاء ان العراق مستمر في قضية إخراج كل القوات الاجنبية كون الدستور العراقي لا يسمح بتواجد أي قوات غير عراقية وبذات الوقت لايسمح بوجود اي تهديد لأمن دول الجوار من قبل جماعات مسلحة معارضة لبلدانها".واوضح ان "العامري اشار الى ان القوى السياسية المعترضة على التلاعب بالنتائج متواصلة بمتابعة الملف مع الهيئة القضائية المختصة بالطعون"، مؤكدا عدم الطلب أو السماح لاي طرف دولي بالتدخل بنتائج الانتخابات او اي ملف من الملفات الداخلية".