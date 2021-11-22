العامري وسفير فرنسا يناقشان الانتخابات وخروج القوات الاجنبية

وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل السفير الفرنسي إريك شوفالييه بمكتبه ببغداد، وتباحثا حول العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين البلدين والعديد من الملفات الاخرى".وذكر العامري، خلال اللقاء، "وجود الادلة القاطعة على تزوير الانتخابات والتي قدمت الى المحكمة الاتحادية"، مضيفاً "اننا ننتظر قرار المحكمة الاتحادية العادل ونتابع حيثيات الموضوع بالطرق القانونية والسلمية كونها حقوق كفلها الدستور".وتابع، أن "المفوضية اثبتت أنها غير جديرة وادارت الانتخابات ادارة سيئة ادت الى ارباك المشهد السياسي"، لافتاً إلى ضرورة " خروج القوات الاجنبية نهاية هذا العام حسب ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة العراقية وعلى كافة الدول الالتزام بذلك".