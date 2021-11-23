الأمم المتحدة توجه دعوة للسلطات والأحزاب العراقية بشأن الانتخابات وتحذر!

موضحة، انه "حتى الآن وكما صرح القضاء لا دليل على وجود تزوير في الانتخابات".

وقالت بلاسخارت في إحاطة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن "انتخابات تشرين قيمت على أنها سليمة بشكل عام"، داعية "السلطات العراقية والأحزاب إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية".وأضافت، أن "الاتهامات الباطلة والتهديد بالعنف سيؤدي إلى نتائج وخيمة"، مؤكدة "حاجة العراق إلى قيادات وحكم رشيد والتزام بالمسار السياسي".ولفتت إلى أن "نتائح الانتخابات البرلمانية لن تصدر إلا بعد تصديق المحكمة العليا"، مبينة أن "الانتخابات البرلمانية خطوة مهمة نحو استعادة الشعب الثقة بالحكومة".وأكدت بلاسخارت، أن "الحوار هو السبيل الوحيد لحل أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية"،