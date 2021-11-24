العامري يشتكي بلاسخارت للاتحاد الأوروبي: تتدخل في الانتخابات وكأنها رئيس المفوضية

وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل بمكتبه في بغداد، اليوم الأربعاء، سفير الاتحاد الأوربي في العراق فيلة فاريولا، حيث أكد له أن الحرص على المسار الديمقراطي هو السبب الرئيسي للمطالبة بانتخابات نزيهة وتداول سلمي للسلطة، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات هي الأسوأ منذ عام 2003 والمضي بنتائجها المزورة بهذه الطريقة هو نسف للعملية الديمقراطية في العراق".وأضاف: "لدينا تعاون كبير وعلاقة طيبة مع بعثة الأمم المتحدة التي نؤمن بدورها الإيجابي، لكن ثقتنا بدأت تتزعزع بسبب الخروقات التي تقوم بها رئيسة البعثة الحالية جنين بلاسخارت والتي تتدخل في الانتخابات ونتائجها كأنها رئيس المفوضية العليا، بل وكأنها مندوبة سامية، والعراق لم ولن يقبل بأي مندوب سامي ويجب أن تلتزم بواجباتها المحددة".وتابع العامري، أن "اعتصامات الجماهير المعترضة على تزوير نتائج الانتخابات وسرقة أصواتهم هي الأكثر سلمية وانضباطاً منذ عام 2003".من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوربي في العراق فيلة فاريولا، إن "هناك أداءً جيداً في إدارة الأمور التقنية والفنية للانتخابات، ولكن هذا لا يعني عدم وجود تزوير".وأضاف السفير فاريولا: "يجب أن يتم النظر في كافة الطعون المقدمة بكل جدية، مرحباً بكل الخيارات القانونية، مؤكداً على أن استقرار العراق مهم جداً لدول أوروبا".