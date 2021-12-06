الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية البريطانية.. بحث ملفات مهمة

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية، وفي مجال الاستثمار، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة ودور العراق المحوري في تعزيز الاستقرار".وأضاف، إن "الاتصال شهد مناقشة مستقبل تعاون البلدين في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والتنسيق المشترك بين بغداد ولندن بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، والانتقال إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين، وبما يعزز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".