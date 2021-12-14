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تقدم والعزم يصدران بياناً موحداً.. هذه فحواه

سياسة

2021-12-14 | 09:45
تقدم والعزم يصدران بياناً موحداً.. هذه فحواه
4,029 مشاهدة

أصدر تحالفا تقدم والعزم، اليوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً؛ لتدارس سبل إخراج البلاد من الأزمة الراهنة وفق رؤية مشتركة.

وجاء في البيان المشترك، الذي ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تحت سقف العراق الواحد وخيمة الرغبة الصادقة في بناء عراق مزدهر، ودفاعاً عن حقوق أهلنا وجمهورنا؛ عُقد في بغداد، اليوم الثلاثاء، اجتماعٌ موسعٌ بين وفدي تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وتحالف العزم برئاسة الشيخ خميس الخنجر، لتدارس سبل إخراج البلاد من الأزمة الراهنة وفق رؤية مشتركة".

وكانت أبرز مقررات الاجتماع، بحسب البيان، "إعداد ورقة مشتركة تُعرض على الشركاء السياسيين، وتتضمن رؤيةً موحدةً وأفكاراً حول الشراكة بإدارة القرار في الدولة، ومعالجة عدة ملفات استراتيجية، منها قضايا المختفين قسرا وإعادة النازحين، ومراعاة حقوق المحافظات المحررة في الموازنة العامة وتخصيص المبالغ اللازمة لإعادة إعمارها، وغيرها من الملفات المصيرية، والتأكيد على تقديم شخصيات كفوءة للمشاركة في الحكومة المقبلة وفق مبدأ الشراكة لا المشاركة".

كما تقرَّر، وفق البيان، "تشكيل وفد تفاوضي موحَّد يضم تحالفي تقدم والعزم، للتفاوض مع بقية الشركاء، بالإضافة إلى تحديد توقيتات زمنية لاجتماعات دورية أسبوعية بين التحالفين، بغيةَ مناقشة تطورات الأوضاع السياسية".

وختم البيان، أن "التحالفين يتطلعان إلى تشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن وفقا للاستحقاقات الدستورية، لتلبي حاجة المواطن وتحفظ سيادة العراق وهيبة الدولة".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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