الحكمة: يجب أن نفرق بين الكتلة الأكبر وكتلة تشكيل الحكومة

وقال عضو المكتب السياسي والتنفيذي لتيار الحكمة محمد حسام الحسيني خلال حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه السومرية، "حدثت هناك اشكالات بعد الانتخابات لكن القوى السياسية لديها وعي سياسي وادراك سياسي ووطني".وأضاف أنه "قبل الجلسة سينتج هناك تفاهم ويجب أن نفرق بين تشكيل الكتلة الاكبر وكتلة تشكيل الحكومة".وأشار الحسيني الى أن "الحوارات تتمحور حول مفردة تشكيل الحكومة وليست حول الكتلة الاكبر"، مؤكداً أن "تيار الحكمة جز من الاطار التنسيقي لغاية تشكيل الحكومة".