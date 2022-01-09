الاعرجي للحلبوسي: مهمتكم كبيرة وعظيمة والشعب بانتظار العمل الدؤوب

قدم مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الاحد،التهنئة للنائب محمد الحلبوسي بمناسبة فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب في دورته الخامسة.





واضاف: "مهمتكم كبيرة وعظيمة والشعب بانتظار العمل الدؤوب والمشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية للارتقاء بالواقع الخدمي والصحي والتعليمي والاقتصادي والامني والمجتمعي وانصاف المظلومين ورفع الحيف وكلنا ثقة بكم وبالمجلس الموقر لتحقيق امال وطموحات الشعب العراقي داخلياً واقليمياً ودولياً".

وقال الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "يسرني ان اتقدم لكم بالتهنئة والتبريك بفوزكم بثقة نواب الشعب بالتجديد للولاية الثانية بعد نيلكم ثقة الشعب بالفوز بعضوية البرلمان ".واضاف: "مهمتكم كبيرة وعظيمة والشعب بانتظار العمل الدؤوب والمشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية للارتقاء بالواقع الخدمي والصحي والتعليمي والاقتصادي والامني والمجتمعي وانصاف المظلومين ورفع الحيف وكلنا ثقة بكم وبالمجلس الموقر لتحقيق امال وطموحات الشعب العراقي داخلياً واقليمياً ودولياً".