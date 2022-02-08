لجنة التحقيق العراقية الإيرانية تجتمع بشأن ملف المهندس وسليماني

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة القضائية المشتركة بين العراق وايران للتحقيق في جريمة اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 8/ 2/ 2022، الاجتماع الثالث".وبين، أن "الاجتماع جاء لبحث أخر الاجراءات التحقيقية بالقضية وتبادل الوثائق بين الجهات التحقيقية في البلدين".وفي 3 كانون الثاني 2020، اغتيل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي (آنذاك) أبو مهدي المهندس، ورفاقهما، بغارة جوية أمريكية في محيط مطار بغداد الدولي.