العراق وأمريكا يبحثان أهمية استثمار الهدنة الأممية في اليمن

وذكر المكتب الاعلامي للاعرجي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الأخير أستعرض مع السفير الأمريكي، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن على الصعد كافة".وأكد الأعرجي وفق البيان، "اهمية استثمار الهدنة الأممية في اليمن وإيجاد فرص التفاهم بين الأطراف اليمنية".واوضح البيان، أن "اللقاء شهد بحث ملف مخيم الهول الحدودي وسبل دعم العراق في مجال تأهيل بعض مراكز الاحتجاز".