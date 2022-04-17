الكاظمي والزاملي يبحثان أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقانون الأمن الغذائي

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب حاكم الزاملي، اليوم الاحد، تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً على السوق العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الاخير استقبل، النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب حاكم الزاملي".

واضاف البيان، انه "خلال اللقاء جرى التباحث في سبل تعزيز التعاون والتكامل بين أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، والإجراءات الضرورية لتفعيل الأداء الخدمي، والمتابعة الحثيثة للأجهزة الخدمية تلبية لاحتياجات المواطنين".

وتابع انه"جرى التباحث ايضا في ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي في مجلس النوّاب، وبما يوازي التحدّيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية والأوضاع الدولية الراهنة، فضلاً عن مواجهة تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً على السوق العراقية".