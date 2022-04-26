وزير عراقي يسافر إلى عمان لإلغاء حساب مصرفي ثم يعود!

وقالت المصادر لـ السومرية نيوز، إن "أحد الوزراء في الحكومة العراقية الحالية، قام بالسفر إلى العاصمة الأردنية عمان من أجل إلغاء حساب مصرفي".ويوم أمس الاثنين، وجهت عضو مجلس النواب عالية نصيف، سؤالا برلمانيا إلى وزير النقل ناصر الشبلي.وطالبت نصيف بحسب وثائق وردت للسومرية نيوز، "وزير النقل بتزويد البرلمان بجميع الحسابات المصرفية داخل العراق وخارجه، مع بيان مصادر التمويل".وتابعت، "هل تم تضمين الحساب المصرفي ضمن استمارة الذمة المالية عند استلامكم المناصب كوزير للنقل؟".إلى ذلك، شدد مراقبون على ضرورة بيان مصادر تمويل الوزراء، ومتابعة حساباتهم المصرفية.