تعليق جديد للكتلة الصدرية بشأن المستقلين

أكد رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية حسن العذاري، الاثنين، المضي بالاصلاح والمطالبة بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، كاشفاً عن رفض بعض المستقلين فرصة ذهبية بتشكيل الحكومة.

وقال العذاري في تغريدة على "تويتر"، إنه "بعد ان اثبتنا للجميع اننا غير متمسكين بالسلطة واعطينا فرصة ذهبية للمستقلين لتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء جاء الرد من بعضهم بالرفض لكننا ماضون بالاصلاح وما صراعنا السياسي الا صراعا من اجل الاصلاح لا من اجل تقاسم مغانم السلطة".

وأضاف "من اهم بوادر الاصلاح هي مطالبتنا التي لا تزول بشتكيل حكومة اغلبية وطنية بعيدا عن تقاسم السلطة والتوافقات التي اضرت بالبلاد والعباد".

وكان تحالف إنقاذ وطن أكد، اليوم الاثنين، أنه منفتح على القوى السياسية التي تؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية، بعد اجتماع عقد في أربيل.