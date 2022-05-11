البرلمان يمنح استثناءً لأعضاء هذه اللجان النيابية

صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على السماح بتواجد أعضاء سبع لجان بلجان نيابية أخرى.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب صوت على استثناء اعضاء اللجان ادناه ويسمح بعضويتهم باللجان النيابية اخرى:
- لجنة المرأة والاسرة والطفولة
- لجنة الاوقاف والعشائر
- لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية
- لجنة الشهداء والضحايا والسجناء
- لجنة الشباب والرياضة
- لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام
- لجنة حقوق الانسان".
وأعلن مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، استكمال التصويت على اعضاء اللجان النيابية الدائمة.