البرلمان يمنح استثناءً لأعضاء هذه اللجان النيابية

صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على السماح بتواجد أعضاء سبع لجان بلجان نيابية أخرى.







- لجنة المرأة والاسرة والطفولة

- لجنة الاوقاف والعشائر

- لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية

- لجنة الشهداء والضحايا والسجناء

- لجنة الشباب والرياضة

- لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام

- لجنة حقوق الانسان". وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب صوت على استثناء اعضاء اللجان ادناه ويسمح بعضويتهم باللجان النيابية اخرى:- لجنة المرأة والاسرة والطفولة- لجنة الاوقاف والعشائر- لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية- لجنة الشهداء والضحايا والسجناء- لجنة الشباب والرياضة- لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام- لجنة حقوق الانسان".

وأعلن مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، استكمال التصويت على اعضاء اللجان النيابية الدائمة.