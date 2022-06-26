برلمانية توجه دعوة للحكومة بشان الآثار المهربة من نينوى

وقالت الدليمي في حديث للسومرية نيوز، ان "المعالم الاثرية والمساجد والكنائس في محافظة الموصل تعرضت الى دمار كبير نتيجة اجتياح زمر داعش الارهابية للمحافظة".وأضافت ان "هنالك معالجات بسيطة ترقيعية لكنها للاسف لا ترتقي الى مستوى المعالجات الحقيقية لكننا لا نستطيع ان نطالب بحلول داخلية اكبر نتيجة ضعف الحكومات السابقة في التصدي الى هكذا ملفات مهمة"، مبينة اننا "ومن خلال التنسيق مع جهات دولية ومنظمات مجتمع مدني نسعى الى توفير التخصيصات والجهود لاعمار تلك المعالم والكنائس والمساجد والبنى التحتية الاثرية".وأشارت الدليمي إلى، انه "وضمن الفترة الماضية القريبة فقد وجدنا عمليات تحرك واسعة لاعمار عدد لا باس به من تلك المعالم الاثرية ونتمنى من خلال التخصيصات التي تم وضعها ضمن تنمية الأقاليم سواء في عام 2021 او في التخصيصات الاخيرة التي وصلت تقريبا الى 900 مليار دينار كحصة لمحافظة نينوى ان نشهد حملة اعمار كبيرة لهذه المباني التي دمرها داعش".وتابعت ان "ما نتمناه من الحكومة ان تتحرك بشكل أوسع من اجل استرجاع الآثار التي تم تهريبها الى المتاحف الاوربية من قبل الزمر الارهابية والتجار المتعاونين معهم".