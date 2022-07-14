شبل الزيدي يحذر من انتقال الفوضى والاضطرابات لمناطق الوسط والجنوب

حذر الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، اليوم الخميس، من انتقال الفوضى والاضطرابات لمناطق الوسط والجنوب، فيما اشار الى ان هذه المرحلة تتطلب اختيار رئيس حكومة قوي وأمين وشجاع وصاحب رؤية.