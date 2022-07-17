الإطار التنسيقي يحدد معايير الرئيس الجديد للحكومة

وقالت الموسوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوى الإطار التنسيقي و خلال اجتماعاتها المستمرة حددت معايير ثابتة لاختيار رئيس للحكومة من أجل إدارة البلاد في المرحلة المقبلة".وأضافت، أن "أهم تلك المعايير أن يكون مقبولا من المرجعية الدينية في النجف الأشرف وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة ومن غير المتهمين أو المدانين بقضايا فساد".واشارت الموسوي إلى، ان "قوى الإطار التنسيقي قريبا ستعلن عن أسم مرشح لمنصب رئيس الوزراء بعد ذهاب البرلمان العراقي بالتصويت على مرشح الأحزاب الكردية لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية".