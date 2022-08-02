بشأن التظاهرات.. اجتماع رباعي لقادة التيار الصدري (صورة)

وقال اعلام التيار الصدري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب السابق حاكم الزاملي والقيادي عون آل النبي ومدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد ابراهيم الجابري ومسؤول سرايا السلام تحسين الحميداوي عقدوا اجتماعاً لمناقشة مجريات التظاهرات".ودخل المتظاهرون إلى مبنى البرلمان، يوم السبت الماضي، بعد إسقاط الحواجز الكونكريتية التي كانت تحول بينهم، وبين المنطقة الخضراء.ووصف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وصول المتظاهرين إلى مبنى البرلمان، بأنه "تحرير" للمنطقة الخضراء، المحصّنة أمنياً.ودعا الصدر يوم الأحد الماضي، إلى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات، مؤكداً عدم تكرار مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016.