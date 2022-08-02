نواب مستقلون: معالجة الازمة تتطلب حواراً وطنياً شاملاً

اعتبر نواب مستقلون، الثلاثاء أن معالجة الازمة تتطلب حواراً وطنياً شاملاً تختلف عن الحوارات السابقة.

وجاء في بيان وقعه عدد من النواب المستقلين، إنه "جراء تطورات الاوضاع والأزمة الوطنية الحالية وحفاظاً على السلم الأهلي وعدم جر البلد الى الفوضى، نؤكد ان معالجة الازمة تتطلب حواراً وطنياً شاملاً تختلف عن الحوارات السابقة تشترك فيه كُل القوى السياسية والمجتمعية دون استثناء وتهميش من اجل الوصول الى حل شامل يقدم المصلحة العامة للشعب".

واعرب النواب عن دعمهم "المبادرات الخاصة بهذا الشأن على ان تتضمن هذه المبادرات اختلافاً واضحاً في السلوكيات والمنهجيات السابقة وان تنطلق من المؤسسات الدستورية"، مضيفين "في الوقت نفسه نسعى الى تعديل بعض فقرات الدستور والتي كانت عائقاً امام التطور السياسي وان يكون التعديل ملبياً لمطالب الشعب في رفض المحاصصة ومحاسبة المفسدين".

وحمل البيان اسماء النواب وهم "محمد نوري عزيز- سجاد سالم- حسين حبيب- سعد عواد- اسامة البدر- كاظم الفياض- ناظم الشبلي- داوود العيدان- حيدر الشمخي- نيسان الزاير- ياسر وتوت- نداء الكريطي- حميد الشبلاوي".