بحضور بلاسخارت.. بدء اجتماع الأحزاب الكردية في أربيل

وقال مراسلنا، ان "اجتماع الاحزاب الكردستانية عقد اليوم بعد دعوة من رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني".واضاف، ان "الاجتماع، حضره عدة احزاب رئيسية في الاقليم، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، فضلا عن الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامي والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي"، مؤكدا ان "الاجتماع، تم بحضور ممثلة الامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارت".واضاف، انه "ستتم مناقشة تقارير الاحزاب التي تم تحضيرها بعد اخر اجتماع، بالاضافة الى مناقشة الوضع السياسي ومسالة حسم رئيس الجمهورية".