الجيل الجديد تقرر مقاطعة اجتماع رئاسة الاقليم مع رؤساء الأحزاب الكردية

السومرية نيوز – بغداد

قررت كتلة الجيل الجديد، اليوم الاربعاء، مقاطعة اجتماع رئاسة إقليم كردستان مع رؤساء الأحزاب الكوردية بإشراف الأمم المتحدة حول الانتخابات.



وقالت رئيس كتلة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، انه "بسبب الاعتقالات التي طالت المواطنين وكوادر الجيل الجديد والناشطين والصحفيين، قرَّر حراك (الجيل الجديد) مقاطعة اجتماع رئاسة الإقليم مع رؤساء الأحزاب الكوردية بإشراف الأمم المتحدة حول الانتخابات".

وفي وقت سابق من اليوم، عقدت الاحزاب الكردستانية، اجتماعا بحضور ممثلة الامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارت، لمناقشة الوضع السياسي وحسم مرشح رئيس الجمهورية.

وقال مصدر سياسي ان "اجتماع الاحزاب الكردستانية عقد اليوم بعد دعوة من رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني".

واضاف، ان "الاجتماع، حضره عدة احزاب رئيسية في الاقليم، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، فضلا عن الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامي والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي"، مؤكدا ان "الاجتماع تم بحضور ممثلة الامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارت".

وتابع، انه "ستتم مناقشة تقارير الاحزاب التي تم تحضيرها بعد اخر اجتماع، بالاضافة الى مناقشة الوضع السياسي ومسالة حسم رئيس الجمهورية".

وتظاهر العشرات، يوم السبت الماضي، في محافظة السليمانية احتجاجاً على الاوضاع التي يعيشها اقليم كردستان، فيما اعتقلت قوات الأمن هناك نواباً وصحفيين وناشطين ومواطنين.