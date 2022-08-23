برلمانية تدعو الى ابعاد القضاء عن الخلافات السياسية

وقالت الفتلاوي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إن "القضاء قال كلمته اكثر من مرة: لا صلاحية لنا بحل البرلمان .. لماذا يحاول البعض اقحام القضاء عنوةً بالخلافات السياسية".وتابع، "اتركوا القضاء فهو السلطة الوحيدة الشرعية المتبقية وغير المعطلة !! هل تريدون الاجهاز على ماتبقى من الدولة ؟؟ ان اردتم مخرجاً فمالكم سوى الدستور وآلياته".وقرّر مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على التظاهرات.وأعلن مجلس القضاء الأعلى، ايضا عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.وقال المجلس في بيان إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين".