الأعرجي يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي ثلاثة ملفات – عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، الرئيس الجديد لبعثة الاتحاد الأوربي الاستشارية في العراق، اندرس فيباري، والوفد المرافق له، بحضور سفير الاتحاد الأوربي في العراق، السيد فيلا فاريولا".وأضاف انه "جرى خلال اللقاء، استعراض عمل بعثة الاتحاد الأوربي الاستشارية في العراق، وسبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال الدعم والاستشارة، إلى جانب بحث الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وملف مخيم الهول السوري".وأكد الأعرجي خلال اللقاء، أن "العراق بلد مهم في المنطقة وأن استقراره هو استقرار للمنطقة أجمع، مشيرا إلى أن القاسم المشترك لجميع الأديان هو الإنسانية".من جانبه أكد فيباري، أن "الاتحاد الأوربي يعمل بشراكة ويتواصل مع العراقيين"، معربا عن "استعداد البعثة لتقديم الدعم للعراق في مجال القيادة والسيطرة".