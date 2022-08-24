صالح يبحث مع السفيرة الأمريكية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية أن "الاخير استقبل اليوم الأربعاء في قصر السلام ببغداد، السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي"، مبينا أنه "خلال اللقاء جرى التأكيد على عمق العلاقة التي تجمع العراق والولايات المتحدة وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".واشار الى "التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار، ومواجهة التقلبات الاقتصادية وحماية البيئة والتكيّف مع تغيرات المناخ التي باتت أزمة وجودية، حيث يعتبر العراق والمنطقة من أكثر البلدان تأثراً بأزمة المناخ".من جانبها أكدت السفيرة رومانوسكي، تطلّع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز التعاون مع العراق، ودعم عراق آمن ومستقر بدوره المحوري المهم في المنطقة.