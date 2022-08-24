العراق وفرنسا يبحثان ملف مخيم الهول

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، القنصل الفرنسي العام الجديد في الموصل، جان كرستوف اوجيه، بحضور القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد، جان كرستوف باريس".و جرى "استعراض للعلاقات التأريخية التي تربط العراق وفرنسا، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وملف مخيم الهول السوري".وأعرب الأعرجي، عن "حرص العراق على تطوير علاقاته مع فرنسا، لاسيما في المجالات العسكرية والأمنية، مشيرا إلى أن الموصل مدينة عريقة، وأن وجود القنصلية الفرنسية فيها مهم، مبينا أن المدينة بانتظار المستشفى الفرنسي الذي تعهدت فرنسا بإكماله في سنجار".