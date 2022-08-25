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بينهم "قاآني".. "فورين بوليسي" تفجر مفاجأة بشأن زيارات المسؤولين الايرانيين الى العراق

سياسة

2022-08-25 | 02:49
Alsumaria Tv
بينهم "قاآني".. "فورين بوليسي" تفجر مفاجأة بشأن زيارات المسؤولين الايرانيين الى العراق
4,794 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة
قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، اليوم الخميس، ان قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، ومسؤولون إيرانيون كبار آخرون زاروا العراق ما لا يقل عن 10 مرات خلال الأشهر الأخيرة في ظل الانسداد السياسي الحاصل بالبلاد.

وذكرت المجلة في تقرير، "بكل المقاييس، أصبح العراق اليوم أقل استقرارًا مما كان عليه في يناير الماضي، وأن المصالح الأمريكية هناك باتت أكثر تهديدًا"، مشيرة الى انه "وللمرة الأولى منذ عقد من الزمان، أصبح العنف حتى بين الجماعات السياسية أمرًا محتملاً".
 
وأضافت، "بعد ما يقرب من 10 أشهر بين الانتخابات وانسحاب نواب الصدر، قام كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي بزيارة العراق مرتين فقط، وقام وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بإجراء عدد قليل من المكالمات إلى صناع القرار العراقيين".
 
في المقابل، قالت المجلة إنه "على النقيض تماماً، زار قائد الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، ومسؤولون إيرانيون كبار آخرون العراق ما لا يقل عن 10 مرات في الأشهر الأخيرة لبحث تنظيم الحكومة المقبلة".
 
وانتقدت المجلة عدم اهتمام إدارة بايدن بالملف العراقي، قائلة "لم يفقد الآلاف من الأمريكيين أرواحهم وأطرافهم فقط للمساعدة في بناء عراق ما بعد "صدام حسين"، ولكن – على عكس أفغانستان – يعتبر العراق شريكاً في مكافحة الإرهاب ولديه فرصة حقيقية ليصبح ديمقراطية كاملة".

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