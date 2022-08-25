وزير الصدر مهاجماً مناوئيه: يريدون تشكيل الحكومة لبيع العراق

وقال العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "برلمان لم يبرّ بقسمه ولم يستطع القيام بمهامه فيه نوّاب بين متحزّب لا يريد إلا مصلحة حزبه أو طائفته وبين (مستقل) يكاد أن يكون (مستغل)، ورئيس وزراء يصفونه بتصريف الأعمال، كثر ضدّه التهديد والوعيد وبلا موازنة يستطيع معها القيام بمهامه".وتابع، "وزراء بين فاسد وبين مغلوب على أمره، فلا أمان ولا علاقات دبلوماسية متوازنة ولا استقلال ولا صحّة ولا تربية ولا زراعة ولا صناعة ولا عمل، (بطالة) ولا طرق ولا جسور ولا طيران ولا عدل، وقحط وجفاف يضرب البلاد".وأدناه نص البيان: