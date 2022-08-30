الصدر للسومرية: لن أعود للسياسة مرة أخرى - عاجل

الصدر وفي رده على سؤال مراسل السومرية حول وجود اتصالات مع القيادات السياسية، قال انه "ليس هناك أي اتصالات مع القوى السياسية، وأنا تركت السياسة بشكل نهائي ولن اعمل بها مرة أخرى".وأضاف، "أنا امتثل لأمر مرجعي السيد الحائري".وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.