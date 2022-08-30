حمودي يثمن موقف الصدر: شجاع من اجل عراق الكرامة والاصلاح

وقال حمودي في بيان ورد للسومرية نيوز، "اثبت السيد مقتدى انه ابن تلك المدرسة، مدرسة ال الصدر المضحية لدينها وشعبها.. موقف شجاع ومسؤل من اجل عراق الكرامة والاصلاح والازدهار.واضاف، "لا تعارض بين الاصلاح وحفظ الدولة وبعضها يكمل الاخر بل لافائدة من الاصلاح وضياع الدولة ولا فائدة من دولة فاشلة فاسدة..يدا بيد تحفظ الدولة، ويستكملها باصلاح وتصحيح حقيقي لمسارها ووفق الدستور وبمشاركة جميع ابناء الشعب العراق وبارادته ولتحقيق مصالحه في حياة كريمة آمنة مزهرة".وقبل قليل، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بانسحاب التيار الصدري من البرلمان خلال ساعة واحدة.وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.