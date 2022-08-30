عقب الانسحاب.. وزير الصدر يوجه رسالة للمتظاهرين - عاجل

وقال العراقي في تدوينه تابعتها السومرية نيوز، "أيها الثوار ( السّلميون ) قد وفّيتم وكفّيتمولن نسمح بالتعدّي عليكم فأنتم حماة الاصلاح ولن نسمح بفـساد جديد يقوده الفاسـدون، شكراً لكم".وقبل قليل، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بانسحاب التيار الصدري من البرلمان خلال ساعة واحدة.وافاد مراسل السومرية، اليوم الثلاثاء، ببدء رفع الخيام والسرادق من امام مبنى مجلس النواب استجابة لنداء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.